Лукашенко: мы делаем все, чтобы сохранить внутринациональный мир и единство

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В своем поздравлении гражданам Беларуси по случаю Дня Октябрьской революции, Александр Лукашенко отметил, что 1917 год изменил «ход истории человечества и судьбу белорусов».

Фото носит иллюстративный характер

По его словам, Октябрь начал новую эпоху, в которую белорусы «вошли в статусе политической нации, впервые создавшей на родной земле национальное государство».

Лукашенко считает, что, «продолжая исторический путь героических поколений, (…) мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого — свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет».

 

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Тэги: Октябрьская революция Персона: Александр Лукашенко

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