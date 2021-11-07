Лукашенко: мы делаем все, чтобы сохранить внутринациональный мир и единство

В своем поздравлении гражданам Беларуси по случаю Дня Октябрьской революции, Александр Лукашенко отметил, что 1917 год изменил «ход истории человечества и судьбу белорусов».

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По его словам, Октябрь начал новую эпоху, в которую белорусы «вошли в статусе политической нации, впервые создавшей на родной земле национальное государство».

Лукашенко считает, что, «продолжая исторический путь героических поколений, (…) мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого — свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет».

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