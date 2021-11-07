Китай засыпало снегом

В Китае объявлен оранжевый уровень опасности из-за метелей, которые накроют север страны. Сильные снегопады в этой части начались в ночь на воскресенье (выпало до 30 сантиметров снега).

По данным местных синоптиков, снегопады ожидаются в целом ряде регионов, таких как АР Внутренняя Монголия, провинций Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Прогнозируется, что местами толщина снежного покрова превысит 40 сантиметров.

В этой связи, жителям севера страны рекомендовано без надобности не выходить из дома, а региональным властям — принять меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах, а также провести проверку ЛЭП и телекоммуникаций.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов заявлял, что ноябрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного — средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы. Норма составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и западе.

Как сообщалось, 7 ноября погоду на территории нашей страны будут формировать фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.