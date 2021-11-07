Почетные консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле закрыты властями Ирака

Премьер-министр Курдского автономного района Масрур Барзани и белорусский посол в Ираке Виктор Рыбак на встрече 1 ноября в Эрбиле обсудили миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС. Они подтвердили необходимость предотвращения незаконного пересечения границы и нелегальной миграции».
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.
По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.