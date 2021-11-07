Почетные консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле закрыты властями Ирака

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Иракские власти приняли решение о закрытии двух  почетных консульств Беларуси — в Багдаде (столица государства) и Эрбиле (столица автономной области Курдистан).

ROJ News опубликовало видео, на котором видно, как перед зданием консульства Беларуси в Эрбиле спускают белорусский государственный флаг.

Как отмечает издание, на такой шаг руководство Ирака пошло с целью противодействовать потоку нелегальной миграции.

 

 


Премьер-министр Курдского автономного района Масрур Барзани и белорусский посол в Ираке Виктор Рыбак на встрече 1 ноября в Эрбиле обсудили миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС. Они подтвердили необходимость предотвращения незаконного пересечения границы и нелегальной миграции».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Беларусь-Ирак

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