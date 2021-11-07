На фестивале в Хьюстене в давке погибло восемь меломанов

Трагедия произошла в техасском Хьюстене на традиционном музыкальном фестивале Astroworld.

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Как передает «ГА» , в результате давки, возникшей из-за столпотворения посетителей, погибли как минимум восемь человек. Также местные власти сообщили о раненых и пострадавших.

По данным официальных лиц, давка произошла, когда «толпа начала прижиматься к краю сцены», около 21 часа, во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта. В этот момент на концертной площадке NRG Park находилось порядка 50 тысяч человек.

«Это вызвало панику и стало причиной травм, люди начали падать, терять сознание, и это создало дополнительную панику», — сообщил начальник пожарной охраны города Самуэль Пенья.

Он отметил, что 17 человек были доставлены в больницу, у 11 из них была зафиксирована «остановка сердца».

Начальник полиции Ларри Саттервайт рассказал, что у нескольких человек, лежащих на земле, «внезапно произошла остановка сердца»: «Мы сразу же начали делать искусственное дыхание и выносить оттуда людей».

Скотт впервые провел в Хьюстоне музыкальный фестиваль Astroworld в 2018 году.

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