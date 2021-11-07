Фронтальные разделы накрыли республику

В воскресенье погоду на территории страны будут формировать фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном на севере Беларуси.

Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Столбик термометра в регионах покажет:

Брест +9..+11°C;

Витебск +7..+9°C;

Гомель +9..+11°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +8..+10°C;

Минск +7..+9°C.