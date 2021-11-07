Фронтальные разделы накрыли республику
В воскресенье погоду на территории страны будут формировать фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном на севере Беларуси.
Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.
Столбик термометра в регионах покажет:
- Брест +9..+11°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +8..+10°C;
- Минск +7..+9°C.