Фронтальные разделы накрыли республику

/ Общество
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В воскресенье погоду на территории страны будут формировать фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном на севере Беларуси.

Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Столбик термометра в регионах покажет:

  • Брест +9..+11°C;
  • Витебск +7..+9°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +8..+10°C;
  • Минск +7..+9°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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