Беларусь усиливает охрану воздушных границ. На боевое дежурство заступил еще один дивизион

Командование ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси приняло решение об усилении дежурных сил по противовоздушной обороне.

На боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото: Дмитрий Лобашов, «Ваяр»

«Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси», — отметил командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

По его словам, в последнее время наблюдается «значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ». «Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов», — заявил командующий.