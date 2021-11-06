Беларусь усиливает охрану воздушных границ. На боевое дежурство заступил еще один дивизион

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Командование ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси приняло решение об усилении дежурных сил по противовоздушной обороне.

На боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото: Дмитрий Лобашов, «Ваяр»

«Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси», — отметил командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

По его словам, в последнее время наблюдается «значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ». «Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов», — заявил командующий.

 

 

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Тэги: ВВС ПВО боевое дежурство Персона: Игорь Голуб

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