БАТЭ ушел от поражения в матче с минским «Динамо»

Белорусское «классико» завершилось вничью — 1:1.

Сегодня в Борисове в рамках 38-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги БАТЭ и минское «Динамо» разошлись миром.

Минчане первыми открыли счет — точный удар на счету Климовича (67-я минута). Борисовчане отыгрались на исходе основного времени — А.Филипович (90-я).

Таким образом, «желто-синие» и «бело-голубые» продолжают борьбу за серебряные награды первенства: у БАТЭ стало 59 очков, у «Динамо» — 58. Четвертым на данный момент идет «Рух» — 55.