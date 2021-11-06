Страны ЕС за сутки не впустили 706 нелегалов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили 706 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.
Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 5 ноября было зафиксировано 570 попыток нелегального проникновения с белорусской территории. Задержали 12 человек. 127 иностранцев, которым удалось перейти границу, развернули обратно, остальных остановили на подступах.
Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали шесть человек — четверых граждан Украины, по одному гражданину Ирана и Сирии.
Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за прошедшие сутки в страну не впустили 126 мигрантов со стороны Беларуси.
С начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в страну не впустили 5.749 человек. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.
Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 5 ноября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 иностранцами.
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.
По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.