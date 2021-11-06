Российские ученые выступили в защиту политзаключенного белорусского студента Артема Боярского

47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом по поводу преследования 20-летнего белорусского студента Артема Боярского. Письмо адресовано генпрокурору Беларуси Андрею Шведу и председателю Минского городского суда Татьяне Тупик.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги Артема Юрьевича Боярского… С марта 2021 года Артем Боярский находится в СИЗО. Ему не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем подвергался побоям. Молодые ученые — будущее науки и будущее государства», — говорится в письме.

«Мы просим суд освободить Артема Боярского из-под стражи. Мы продолжаем внимательно следить за развитием дела», — отмечают академики.

Артем Боярский, в 2019 году начавший обучение на химическом факультете Белорусского государственного университета, лауреат стипендии президента Республики Беларусь, арестован 24 марта 2021 года. Его обвинили по ч. 1 ст. 361-1 УК Беларуси (создание экстремистского формирования) и ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Боярского исключили из университета, правозащитники признали его политзаключенным.

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