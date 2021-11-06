В Беларуси повторен суточный максимум смертности от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрированы 1.993 новых случая COVID-19, сообщила 6 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли 18 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума), выписаны 2.494 человека.

5 ноября Минздрав зарегистрировал 1.991 новый случай коронавируса, 4 ноября — 1.998, 3-го — 1.996, 2-го — 1.979, 1-го — 1.890, 31 октября — 1.985, 30 октября было зафиксировано 1.992 случая. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 612.015 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 587.208 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.730 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 32.421 тест на коронавирус (днем ранее — 34.885). Всего проведено 9.814.116 тестов.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

Посещая 6 ноября Оршанскую больницу № 1, Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть». Он также заявил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу и на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

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