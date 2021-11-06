Арестованной в Петербурге белоруске Яне Пинчук грозит на родине до 19 лет колонии

/ Общество
Просмотров: 104

По словам адвоката Марии Беляевой, представляющей интересы арестованной в Санкт-Петербурге гражданки Беларуси Яны Пинчук, может грозить на родине от 8 до 19 лет лишения свободы.

«Яна задержана, помещена в следственный изолятор № 5. На данный момент прокуратора России ожидает требования об экстрадиции от генеральной прокуратуры Беларуси. Возможности пообщаться тет-а-тет без лишних глаз с моей подзащитной у меня не было, на следующей неделе я пойду к ней в СИЗО», — сообщила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Адвокат пояснила, что Пинчук обвиняют по нескольким статьям УК республики: ей вменяют в вину администрирование канала «Витебск 97» (признан экстремистским), а также разжигание социальной, национальной и иной розни.

«Видимо, подразумевается, что она размещала какие-то сообщения в этом телеграм-канале с плохим отзывом о силовиках, с призывом к каким-то действиям против них. По совокупности ей грозит от 8 до 19 лет лишения свободы», — сказала она.

24-летнюю Яну Пинчук задержали 1 ноября дома у ее молодого человека. В СИЗО-5 Петербурга она будет находиться до 10 декабря, затем вопрос о ее экстрадиции решит прокуратура.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: репрессии Персона: Мария Беляева Яна Пинчук Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Репрессии продолжаются. Правозащитника Судаленко на три года отправили в колонию

Репрессии продолжаются. Правозащитника Судаленко на три года отправили в колонию

Европарламент принял резолюцию в ответ на продолжающиеся репрессии в Беларуси

Европарламент принял резолюцию в ответ на продолжающиеся репрессии в Беларуси

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

Три года за фото на фоне протеста: минчанина отправили на «химию»

Три года за фото на фоне протеста: минчанина отправили на «химию»