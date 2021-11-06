Арестованной в Петербурге белоруске Яне Пинчук грозит на родине до 19 лет колонии

По словам адвоката Марии Беляевой, представляющей интересы арестованной в Санкт-Петербурге гражданки Беларуси Яны Пинчук, может грозить на родине от 8 до 19 лет лишения свободы.

«Яна задержана, помещена в следственный изолятор № 5. На данный момент прокуратора России ожидает требования об экстрадиции от генеральной прокуратуры Беларуси. Возможности пообщаться тет-а-тет без лишних глаз с моей подзащитной у меня не было, на следующей неделе я пойду к ней в СИЗО», — сообщила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» .

Адвокат пояснила, что Пинчук обвиняют по нескольким статьям УК республики: ей вменяют в вину администрирование канала «Витебск 97» (признан экстремистским), а также разжигание социальной, национальной и иной розни.

«Видимо, подразумевается, что она размещала какие-то сообщения в этом телеграм-канале с плохим отзывом о силовиках, с призывом к каким-то действиям против них. По совокупности ей грозит от 8 до 19 лет лишения свободы», — сказала она.

24-летнюю Яну Пинчук задержали 1 ноября дома у ее молодого человека. В СИЗО-5 Петербурга она будет находиться до 10 декабря, затем вопрос о ее экстрадиции решит прокуратура.

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