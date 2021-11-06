Лукашенко назвал «настоящую интеллигенцию» Беларуси

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Посещая 6 ноября городскую больницу № 1 в Орше, Александр Лукашенко отметил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу и на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он заявил: «Две тысячи (имеется в виду средняя по отрасли. — прим. пресс-службы.) — меньше нельзя. Уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Врачи пойдут у нас в бюджетной сфере как локомотив по зарплате, будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя. Это наша настоящая интеллигенция».

«Надо деньги тратить на зарплату врачей, их профессиональный рост и технику. Операционные должны быть идеальные», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего визита Александр Лукашенко предложил увеличить срок «отработки» для выпускников медицинских вузов.

 

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Тэги: зарплаты здравоохранение Персона: Александр Лукашенко Город: Орша

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