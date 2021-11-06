Украина одобрила либерализацию условий выполнения пассажирских и грузоперевозок с Беларусью

Верховная рада Украины 5 ноября приняла законопроект № 0060, который либерализует условия выполнения перевозок с Беларусью и позволит разблокировать транзит в страны Балтии и Скандинавии, сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в «Фейсбуке».

Речь идет о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Беларуси «О международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года».

В Министерстве инфраструктуры отметили, что этот закон либерализует условия выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освободит нерегулярные пассажирские автоперевозки от разрешительной системы, а также разблокирует работу украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.

«Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, при которой украинские экспортеры оказались фактически отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Лишь из-за отсутствия белорусских разрешений потери доходов перевозчиков за ноябрь—декабрь этого года должны составить 1 млрд гривен. Если учитывать еще потребности производителей, то фактические же потери для страны были бы еще больше, — пояснил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. — Сегодня парламент отстоял национальные интересы Украины на международном рынке грузовых перевозок и защитил украинский экспорт. Важно, что законопроект №0060 поддержали все фракции. Я благодарю народных депутатов за то, что в сложных геополитических условиях мы совместно смогли предложить бизнесу конкретный выход из кризиса».

По данным Мининфраструктуры, на сегодня более 1,6 тыс. украинских перевозчиков осуществляют международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию через территорию Беларуси.

Перевозчики уже в августе исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси, которая в 2021 году была установлена на уровне 37 тыс. разрешений и в сентябре — 26 тыс. транзитных разрешений. При этом потребность в дополнительных разрешениях до конца года составляет для двусторонних перевозок — 20 тыс., транзитных — 10 тыс.

«Осложняет проблему то, что объем разрешений на осуществление грузовых автомобильных перевозок в Республику Польшу на этот год исчерпан, а их общее ежегодное количество является недостаточным для удовлетворения даже базовых потребностей украинских экспортеров и перевозчиков. В то же время в конце прошлого года польская сторона увеличила годовую квоту международных разрешений для Российской Федерации — на 10.000, а для Республики Беларусь — 6.000 разрешений», — пояснили в украинском ведомстве.

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