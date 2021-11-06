Что случилось с валютой
На минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции укрепили:
- евро на 0,0112 пункта (с 2,8233 до 2,8345 белорусского рубля);
- доллар на 0,0282 пункта (с 2,4226 до 2,4508 белорусского рубля);
- злотый на 0,0242 пункта (с 6,114 до 6,1382 белорусского рубля до за 10 злотых);
- гривна на 0,01627 пункта (с 9,2263 до 9,389 белорусского рубля за 100 гривен).
Потеряла в весе только одна:
- российский рубль на 0,0182 пункта (с 3,4363 до 3,4181 белорусского рубля за 100 российских).
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Читайте также:
Что будет с курсом рубля до конца года: эксперт сделала прогноз Нацбанк объяснил увеличение ЗВР за октябрь ЕБРР ухудшил прогноз динамики ВВП Беларуси на 2022 год