Эксперт: России лучше, чтобы кризис в Беларуси не приобретал новых жестких форм противостояния, но делать для этого она ничего не будет

Доктор политических наук, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич считает, что Россия не заинтересована в том, чтобы в Беларуси обострилась ситуация.

Говоря о ситуации с правами человека, эксперт отметил, что она скорее ухудшается, чем наоборот.

«Сейчас политзаключенных более восьмисот на семь миллионов взрослого населения, — приводит «ГА» его слова. — Режим вводит все новые репрессивные меры, связанные с ограничением деятельности организаций гражданского общества, СМИ, телеграм-каналов, политической активности в соцсетях. Граждане по-прежнему преследуются за выражение своей политической позиции, за желание участвовать в политической жизни страны. Количество связанных с этим административных и уголовных дел также неуклонно множится».

Политолог также считает, что сегодня Москве выгодно, чтобы политический кризис в Беларуси «если не закончился, то хотя бы не приобретал новых жестких форм противостояния, которые привели бы к окончательной деградации работы гражданских институтов», поскольку «любое усиление напряженности потребует дополнительных ресурсов».

Поэтому, делает он вывод, российское руководство должно быть заинтересовано в спокойствии в соседней стране.

Однако, подчеркивает Казакевич, это максимум, на который сегодня можно рассчитывать.

«Рассуждать о том, что Россия станет не только сдерживающим фактором, а силой, которая может способствовать нормализации ситуации с правами человека, явно не приходится», — резюмировал эксперт.

Читайте также: