Официально: Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Министерство энергетики Беларуси подтвердило появившуюся накануне информацию о намерении Украины возобновить импорт белорусского электричества.

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«Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, — сообщает телеграм-канал Минэнерго. — В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования».

5 ноября на платформе открытой информации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENSTSO-E) обновились данные: на 6 ноября Украина зарезервировала 5 из 900 МВт мощности торгового сечения межгосударственных линий, соединяющих ее с Беларусью, для ежечасного импорта электричества с 00.00 до 23.00. Таким образом, за субботу Украина сможет приобрести до 115 тыс. кВт•ч белорусской электроэнергии.

Украина не покупала электричество из Беларуси с 26 мая, когда Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) запретила импорт из Беларуси и России до 1 октября, а после — до 1 ноября.

На брифинге 2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление импорта электроэнергии из Беларуси возможно при неблагоприятных погодных условиях этой зимой.

«Раз температура будет снижаться, очевидно, нужно будет принимать дополнительные меры, — говорил он. — Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, есть «план Б» на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия».

Чиновник обратил внимание на то, что НКРЕКП не продлила действовавший до 1 ноября запрет на импорт белорусского электричества, потому «физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь существует». «Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом нужда. Возможности такие есть», — отметил он.

«Если компании между собой договорятся о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно физически возможно. Пока соглашений об импорте нет», — добавил украинский премьер.

Стоит отметить, что в тот же день по запросу Украины были активированы поставки белорусского электричества мощностью 500 МВт в режиме аварийной помощи, которые длились с 14.00 до 21.00. Министерство энергетики Беларуси тогда заявило, что «о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет».