Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу: что нужно и нельзя делать

Сегодня у православных верующих один из дней поминовения в церковном календаре, в который принято вспоминать ушедших близких, ходить в храмы и молиться.

Определенной даты этого дня нет, она меняется каждый год — в 2021-м выпала на 6 ноября.

День назван в честь святого Димитрия Солунского, который открыто проповедовал христианство и обращал в свою веру людей, за что был 8 ноября 306 года казнен. После в эту дату стали отмечать день памяти великомученика, а Димитриевскую родительскую субботу проводили в ближайшую субботу до 8 ноября.

В этот день посещают могилы родных, в храмах и на кладбищах служат панихиды, проходят заупокойные богослужения, православные молятся об упокоении душ умерших и устраивают поминальные трапезы.

В качестве пожертвования в церковь приносят хлеб, сладости, фрукты, овощи. Нельзя приносить мясные продукты или крепкие алкогольные напитки.

Если верующий не смог сходить в храм, то церковники рекомендуют помолиться дома, так как считается, что молитва за усопших помогает им в ином мире.

Особых запретов в этот день нет. По канонам, в субботу не совершается венчание. Запланированные дела из-за родительской субботы откладывать не стоит, как и в любые другие дни года. На кладбище лучше не шуметь. И для поминания умершего не нужно пить водку.

Димитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2021 году. Следующая будет отмечаться 26 февраля (суббота перед неделей о Страшном суде).

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