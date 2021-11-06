«С трудом стоит на ногах, ситуация очень тяжелая, ожидается коллапс». Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
По словам Ника Гварамия, который является адвокатом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили (36 дней держит голодовку в заключении), состояние тяжелое. Он утверждает, что политик с трудом стоит на ногах и не может самостоятельно ходить.
«Состояние Михаила Саакашвили не относится ни к легкой, ни к нормальной категории, он находится в тяжелом состоянии… Сегодня я еще раз убедился в том, что он шатается и к нему приставлено намного больше сопровождающих для того, чтобы по пути он не упал», — сказал Гварамия.
Представитель защиты добавил, пишет
Он призвал не судить о состоянии третьего президента Грузии, основываясь только на результатах анализов, а также потребовал от властей перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику.
«Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили: ситуация по-прежнему крайне тяжелая, ожидается коллапс. Как мне сказал сам Саакашвили, по его ощущениям, у него осталось очень мало времени… Что произойдет после коллапса, никто не знает. В реальности это означает обречение на смерть», — заявил Гварамия.
Третий президент Грузии был
Саакашвили сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
«Для президента Грузии действительно неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, но этого требует право и верховенство закона, и все едины перед законом! Многие сегодня спрашивают: собирается ли президент его помиловать? Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», —