«С трудом стоит на ногах, ситуация очень тяжелая, ожидается коллапс». Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

По словам Ника Гварамия, который является адвокатом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили (36 дней держит голодовку в заключении), состояние тяжелое. Он утверждает, что политик с трудом стоит на ногах и не может самостоятельно ходить.

«Состояние Михаила Саакашвили не относится ни к легкой, ни к нормальной категории, он находится в тяжелом состоянии… Сегодня я еще раз убедился в том, что он шатается и к нему приставлено намного больше сопровождающих для того, чтобы по пути он не упал», — сказал Гварамия.

Представитель защиты добавил, пишет apsny.ge , что политик «больше не в том состоянии», чтобы «полностью контролировать ситуацию психологически». Исходя из этого, Гварамия указал, что некоторые заявления экс-президента «могут быть взаимоисключающими» и нелогичными.

Он призвал не судить о состоянии третьего президента Грузии, основываясь только на результатах анализов, а также потребовал от властей перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику.

«Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили: ситуация по-прежнему крайне тяжелая, ожидается коллапс. Как мне сказал сам Саакашвили, по его ощущениям, у него осталось очень мало времени… Что произойдет после коллапса, никто не знает. В реальности это означает обречение на смерть», — заявил Гварамия.

Третий президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся на родину впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.

«Для президента Грузии действительно неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, но этого требует право и верховенство закона, и все едины перед законом! Многие сегодня спрашивают: собирается ли президент его помиловать? Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — заявляла ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.