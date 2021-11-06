«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем потерпел третье поражение подряд

В очередном поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» белорусского форварда Егора Шаранговича вновь потерпел поражение.

Менее часа назад на арене «Стэйплс-центр» «короли» из Лос-Анджелеса в овертайме взяли верх над «дьяволами» — 3:2.

Принимавший участие в поединке белорус результативными баллами не отметился. Напомним, в сезоне 2021/2022 он никак не может распечатать ворота соперника, имея в своем активе лишь 0+3 по системе «гол + пас».

Следующим соперником «Нью-Джерси» станут «акулы» из Сан-Хосе (матч начнется завтра в 05:30 по минскому времени).