В ДТП в Чашникском районе серьезно пострадал ребенок: СК возбудил уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал малолетний ребенок, открыто уголовное производство.

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По данным Следственного комитета, 37-летний мужчина на дороге Р-101 Бешенковичи — Чашники не справился с управлением «Пежо» и врезался в ехавший впереди трактор с прицепным плугом.

Находившаяся в салоне легковушки 13-летняя девочка в результате аварии получила «тяжкие телесные повреждения». В настоящее время она находится в больнице под присмотром врачей.

Чашникским РОСК открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, водитель «Пежо» был трезвым.