Атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса будут хозяйничать на территории страны

/ Общество
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В первый выходной ноября погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса.

Фото pexels.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном по северу страны.

Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный порывистый (объявлен оранжевый уровень опасности).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +9..+11°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +6..+8°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гомель +8..+10°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +6..+8°C (ветер порывами до 14);
  • Минск +6..+8°C (ветер порывами до 15-18 м/с).

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что накануне в Витебске и еще пяти населенных пунктах были обновлены температурные рекорды.

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Тэги: прогноз погоды

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