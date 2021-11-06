Атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса будут хозяйничать на территории страны

В первый выходной ноября погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном по северу страны.

Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный порывистый ( объявлен оранжевый уровень опасности ).

Температура воздуха в регионах:

Брест +9..+11°C (ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +6..+8°C (ветер порывами до 15-18 м/с);

Гомель +8..+10°C (ветер порывами до 12 м/с);

Гродно +7..+9°C (ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев +6..+8°C (ветер порывами до 14);

Минск +6..+8°C (ветер порывами до 15-18 м/с).

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что накануне в Витебске и еще пяти населенных пунктах были обновлены температурные рекорды .