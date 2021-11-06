«Барселона» официально объявила о назначении Хави главным тренером

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Живая легенда испанского футбола и «Барселоны», чемпион мира и обладатель двух золотых наград Евро Хави возвращается в каталонский клуб.

Сегодня ночью «сине-гранатовые» официально подтвердили назначение Хавьера Эрнандеса Креуса на должность главного тренера.

Хави практически всю свою футбольную карьеру посвятил «Барселоне» (дебютировал в 18 лет), сыграв за нее более 750 матчей, в том числе 505 — в Ла Лиге (один из восьми футболистов в истории, сыгравших полтысячи игр в испанском первенстве).

В футболке «Барсы» футболист выиграл 25 турниров: чемпионат Испании (8 раз), Кубок Испании (3), Суперкубок Испании (6), Лига чемпионов УЕФА (4), Суперкубок УЕФА (2), Клубный чемпионат мира (2).

С 28 мая 2019 года на тренерской работе — Хави возглавил катарский «Аль-Садд», с которым завоевал золото чемпионата, по два раза выиграл Кубок наследного принца и Кубок эмира, один раз Кубок шейха Яссима.

Контракт с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.

 

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Тэги: ФК Барселона Персона: Хави

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