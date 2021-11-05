Минскую айтишницу арестовали за подписку на оппозиционные телеграм-каналы 

Сотрудницу HR-департамента компании Godel Technologies Ольгу Козодой арестовали на 15 суток за подписку на телеграм-каналы, которые признаны экстремистскими, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Фото: Facebook / Ольга Козодой

По его информации, Козодой задержали утром 4 ноября. У нее провели два обыска: по месту жительства и месту регистрации. До суда женщина находилась в ИВС на Окрестина.

Сегодня ее дело рассматривали в суде Фрунзенского района Минска. На Ольгу составили протокол по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции). Согласно ему, она хранила в личном аккаунте материалы телеграм-канала, который признан экстремистским. На суде женщина признала вину частично, отметив, что «читает телеграм-каналы, но не распространяет их».

Свидетель-милиционер из Фрунзенского РУВД сообщил на суде, что Ольга была доставлена в управление, так как имелись подозрения, что она участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. По его словам, в РУВД сотрудники осмотрели телефон женщины и увидели, что она подписана более чем на десять телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими. После этого на Козодой составили протокол.

Ольга обратила внимание, что телефон забрали еще в ГУБОПиК, куда ее сперва доставили, поэтому сотрудники РУВД не могли осматривать его. Телефона не было и в описи ареста. Таким образом, свидетель не мог ознакомиться с телефоном, так как он был извлечен ранее.

Адвокат Ольги Козодой на процессе заявила, что подписка на канал не приравнивается к хранению информационной продукции и ее распространением быть не может. За подписку можно наказывать, если доказано, что цель — распространение. А в данном случае — хранение в личных целях.

Как отмечают правозащитники, несмотря на указанные доводы и нестыковки в деле, судья Юлия Близнюк арестовала Ольгу Козодой на 15 суток.