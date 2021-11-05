Украина запланировала на 6 ноября коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, свидетельствуют данные на платформе открытой информации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENSTSO-E), сообщает БелаПАН.

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Сведения о торговле в режиме «на сутки вперед» гласят, что запланирован импорт мощности 5 МВт ежечасно с 00:00 до 23:00. На 7 ноября и последующие дни данных об импорте нет.

Украина не покупала электричество из Беларуси с 26 мая, когда Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) запретила импорт из Беларуси и России до 1 октября, а после — до 1 ноября.

На брифинге 2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление импорта электроэнергии из Беларуси возможно при неблагоприятных погодных условиях этой зимой.

«Раз температура будет снижаться, очевидно, нужно будет принимать дополнительные меры, — говорил он. — Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, есть "план Б" на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия».

Чиновник обратил внимание на то, что НКРЕКП не продлила действовавший до 1 ноября запрет на импорт белорусского электричества, потому «физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь существует». «Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом нужда. Возможности такие есть», — отметил он.

«Если компании между собой договорятся о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно физически возможно. Пока соглашений об импорте нет», — добавил украинский премьер.

Стоит отметить, что в тот же день по запросу Украины были активированы поставки белорусского электричества мощностью 500 МВт в режиме аварийной помощи, которые длились с 14:00 до 21:00. Министерство энергетики Беларуси тогда заявило, что «о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет».