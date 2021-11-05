Программиста Никиту Зимина приговорили к трем годаи «химии» за протесты и освободили в зале суда

К трем годам «химии» приговорили 23-летнего политзаключенного программиста Никиту Зимина. Молодого человека обвинили в блокировке проезда транспорта в Минске 10 августа. Дело рассматривала судья Виктория Шабуня, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Источник: spring96.org

Согласно версии обвинения, Никита Зимин «с целью выражения политических взглядов и разжигания вражды в обществе принял участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, неоднократно не подчинялся сотрудникам», 10 августа 2020 года не слушал требования силовиков освободить зеленую зону для свободного прохода граждан, блокировал возле «Риги» проезд транспорта.

Судья Шабуня интересовалась у обвиняемого, как он думает, мешали ли его действия жителям Минска. На это Зимин сказал, что старается не нарушать ПДД и думал, что раз уж дорога уже перекрыта, то его выход на проезжую часть никак не навредит.

Как стало известно на суде, силовики приехали задерживать Максима Нестеровича, но его друг Никита Зимин, который был с ним, сказал, что он тоже участвовал в массовых мероприятиях, поэтому парня тоже задержали. С 17 августа Никита находился под стражей.

На суде в качестве доказательств вины показывали «покаянные» видео Зимина и его друга Нестеровича, записанные с ними сразу после задержания в ГУБОПиКе.

«Минсктранс» заявил иск на сумму 21 667 рублей 87 копеек за блокировку транспорта.

Судья Виктория Шабуня назначила наказание, которого требовал прокурор: три года «химии». Политзаключенного освободили в зале суда.