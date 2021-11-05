В Гомеле по решению суда ликвидировали благотворительный фонд «Разам тут»

В Гомеле по решению областного суда ликвидировали благотворительный фонд «Разам тут».

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Целью фонда была помощь в решении проблем социальной изоляции людей с ограниченными возможностями, сообщает «Гомельская правда» .

Причиной ликвидации стали «политические» посты и сообщения в социальных сетях организации. Также фонд внес не все необходимые данные в документы об изменениях в структуре и руководстве, которые необходимо подавать контролирующим органам.