В Гомеле по решению суда ликвидировали благотворительный фонд «Разам тут»
В Гомеле по решению областного суда ликвидировали благотворительный фонд «Разам тут».
Целью фонда была помощь в решении проблем социальной изоляции людей с ограниченными возможностями, сообщает
Причиной ликвидации стали «политические» посты и сообщения в социальных сетях организации. Также фонд внес не все необходимые данные в документы об изменениях в структуре и руководстве, которые необходимо подавать контролирующим органам.