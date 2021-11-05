Замминистра внутренних дел Литвы: Страны Балтии выдержали первый удар Беларуси с применением нелегальной миграции

Страны Балтии выдержали первый удар Беларуси с применением нелегальной миграции, заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Кястутис Ланчинскас 5 ноября на 40-й сессии Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии.

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«С начала кризиса нелегальной миграции наши страны выдержали атаку со стороны Беларуси, — цитирует чиновника пресс-служба литовского МВД. — Координируя совместные действия, мы стали гарантами защиты восточной внешней границы Европейского союза. Осуществляя эту гибридную атаку на ЕС, белорусский режим игнорирует любые международные нормы и правила. Мы предприняли политические, юридические и дипломатические шаги. Появился новый формат регулярных встреч министров внутренних дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, где министры обсуждают и координируют действия», передает БелаПАН.

Говоря о текущей ситуации, Ланчинскас отметил, что «хотя хаотичные потоки нелегальной миграции остановлены и ситуация относительно стабилизировалась, риск остается высоким», поскольку «белорусский режим сознательно создает условия, организует и испытывает новые маршруты нелегальной миграции».

По его словам, упрощение визового режима, организация авиарейсов из стран, затронутых конфликтами, и дезинформация — это «умышленные действия белорусского режима, которые вводят людей в заблуждение, побуждают их использовать маршруты нелегальной миграции и обрекают на суровые испытания».

Замминистра внутренних дел Литвы считает необходимым обновить законодательство Евросоюза таким образом, чтобы оно отвечало реалиям и предусматривало меры, которые бы позволяли государствам-членам «эффективно реагировать на использование миграции третьими странами в политических целях и защищать от гибридной агрессии». Изменения в законодательстве ЕС должны быть сосредоточены на «усилении безопасности границ, общих стандартах наблюдения за внешними границами и предотвращении незаконного въезда, а не на устранении последствий неконтролируемых миграционных потоков».

На сегодня департамент миграции при МВД Литвы рассмотрел 2121 из 3161 ходатайства нелегальных мигрантов о предоставлении убежища. Лишь шесть человек получили статус беженца.

Как сообщалось, за минувшие сутки литовские пограничники не впустили на свою территорию 58 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

С начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в Литву не впустили 5623 человека. С начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.