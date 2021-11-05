Суд в девятый раз арестовал политзаключенную Анастасию Крупенич-Кондратьеву

Политзаключенную Анастасию Крупенич-Кондратьеву суд девятый раз подряд наказал административным арестом, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Анастасия Крупенич-Кондратьева и Сергей Крупенич

По его информации, 5 ноября 27-летнюю бывшую учительницу минской гимназии Крупенич-Кондратьеву в очередной раз судили по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Суд Ленинского района столицы наказал женщину 15 сутками ареста, и всего она проведет в ЦИП на Окрестина 126 суток.

Супругов Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича задержали в середине июля и неоднократно судили по ст. 19.11 КоАП, наказывая арестом от 10 да 15 суток.

По сведениям правозащитников, в отношении мужа и жены продолжают составлять протоколы за пересланные друг другу сообщения из телеграм-каналов, которые власти признали экстремистскими.

4 ноября правозащитники сообщили о голодовке 10 узниц одной из камер ЦИП на Окрестина. Арестантки требуют улучшить условия содержания: вернуть прогулки, водить в душ, выключать в камерах свет на ночь, выдавать все необходимые вещи согласно нормам, вернуть личные вещи и лекарства. В этой камере содержались Анастасия Крупенич-Кондратьева и журналистка Ирина Славникова.