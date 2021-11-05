Уроженца России Александра Жукова назначили руководителем Гродненской областной прокуратуры

/ Общество
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В прокуратуре Гродненской области назначили нового руководителя — Александра Жукова. Ранее он был начальником областного управления Государственного комитета судебных экспертиз.

Фото: prokuratura.gov.by

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, Александр Жуков назначен на должность прокурора Гродненской области 3 ноября вместо Виктора Корзуна, который ушел в отставку в начале сентября.

Александр Жуков родился в Краснодарском крае Российской Федерации. В 2002 году окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы по специальности «Правоведение». После армии проходил службу в органах внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз.

С марта 2017 года был начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.
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Тэги: Генпрокуратура Персона: Александр Жуков Виктор Корзун Город: Гродно

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