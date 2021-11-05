Тело российского дипломата нашли возле посольства в Берлине

В Берлине на тротуаре под окнами посольства России обнаружили тело российского дипломата, сообщает «Шигель» со ссылкой на полицию.

Фото: wikipedia.org

19 октября около 7.20 утра сотрудники полиции обнаружили мужчину без признаков жизни у здания диппредставительства. Погибший — это 35-летний россиянин, который с лета 2019 года работал вторым секретарем посольства.

Предположительно, мужчину звали Кирилл Жало. Он был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало, пишет Meduza.

Посольство России не дало согласия на вскрытие тела и репатриировало его на следующий день. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти «неизвестны». Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не мог проводить расследование.

По предварительной версии, мужчина упал с одного из верхних этажей здания посольства.