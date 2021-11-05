Тело российского дипломата нашли возле посольства в Берлине
В Берлине на тротуаре под окнами посольства России обнаружили тело российского дипломата, сообщает «Шигель» со ссылкой на полицию.
19 октября около 7.20 утра сотрудники полиции
Предположительно, мужчину звали Кирилл Жало. Он был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало, пишет Meduza.
Посольство России не дало согласия на вскрытие тела и репатриировало его на следующий день. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти «неизвестны». Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не мог проводить расследование.
По предварительной версии, мужчина упал с одного из верхних этажей здания посольства.