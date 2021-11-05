Тело российского дипломата нашли возле посольства в Берлине

/ Мир
Просмотров: 241

В Берлине на тротуаре под окнами посольства России обнаружили тело российского дипломата, сообщает «Шигель» со ссылкой на полицию.

Фото: wikipedia.org

19 октября около 7.20 утра сотрудники полиции обнаружили мужчину без признаков жизни у здания диппредставительства. Погибший — это 35-летний россиянин, который с лета 2019 года работал вторым секретарем посольства.

Предположительно, мужчину звали Кирилл Жало. Он был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало, пишет Meduza.

Посольство России не дало согласия на вскрытие тела и репатриировало его на следующий день. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти «неизвестны». Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не мог проводить расследование.

По предварительной версии, мужчина упал с одного из верхних этажей здания посольства.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ФСБ Россия-Германия

Другие материалы на эту тему:

Кто приготовил кровавый подарок Путину на День чекиста

Кто приготовил кровавый подарок Путину на День чекиста

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

СМИ: до конца существования ГДР Путин был сотрудником Штази

СМИ: до конца существования ГДР Путин был сотрудником Штази

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным