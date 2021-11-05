Головченко: Документы по интеграции с Россией являются конкретным руководством к действию

От интеграции с Россией выиграют белорусские производители, заявил журналистам 5 ноября в Дзержинском районе (Минская область) премьер-министр Роман Головченко, комментируя итоги вчерашнего заседания Высшего государственного совета.

«Гармонизация законодательства будет способствовать улучшению климата для бизнеса, как государственного, так и частного. Безусловно, мы полагаем, что от этого выиграют белорусские производители. Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет. Это огромный потребитель наших товаров и услуг. Нам надо сделать максимум, чтобы доступ на этот огромный рынок, который нам подарен свыше, был обеспечен без проблем», — отметил премьер-министр, видеофрагмент выступления которого распространила пресс-служба правительства.

«В основных направлениях союзной интеграции звучат слова: унификация, гармонизация, разработка общих стандартов. Под каждым из этих слов есть абсолютно конкретные мероприятия, которые ведомства двух стран будут реализовывать для достижения этих целей. Чтобы снять вопросы, почему белорусские субъекты хозяйствования не могут участвовать в конкурсных закупках на территории России, или почему у нас разные требования к техническому регулированию. Именно в этом состоит задача гармонизации и унификации. Мы подсчитали, что подлежат пересмотру порядка 400 нормативных правовых актов с двух сторон. Уберем узкие места, чтобы наших производителей не отсекали мерами технического регулирования, чтобы у нас была полная прослеживаемость сельхозпродукции, чтобы наши фитосанитарные службы работали друг с другом, чтобы обменивались информацией, и мы не сталкивались с необходимостью дополнительных проверок сертификатов», — сказал Головченко.

Он напомнил, что в 2018 году руководители двух стран поставили задачу, «что делать дальше, куда идет Союзное государство в экономическом смысле». «Почти три года шла работа над определением, куда мы идем. И сейчас те, кто критически относятся, говорят: а зачем эти программы, опять гармонизация, уточнение нормативно-правовой базы, это ничего не значит, это опять затягивание времени, и никто не получит никаких дивидендов, — я хочу ответить тем, кто так думает: это абсолютно не так. Мы составляли эти документы для того, чтобы они были конкретным руководством к действию», — сказал премьер-министр.

Telegram

Viber