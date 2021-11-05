В Кремле не считают заявление депутата Савиных о признании Крыма российским официальной позицией Минска

В Кремле не считают заявление белорусского депутата Андрея Савиных о признании Беларусью Крыма как части России официальной позицией Минска, заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», — сказал он, передает БелаПАН.

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси бывший дипломат Андрей Савиных 4 ноября во время прямого эфира на youtube-канале «Соловьев LIVE» (принадлежит ведущему государственного телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву) сказал, что прозвучавшие из уст Александра Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявления свидетельствуют о признании официальным Минском Крыма как территории России.

На вопрос ведущего эфира Романа Голованова: «Это все-таки признание Крыма?» — Савиных ответил: «Вне всякого сомнения».

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским, — заявил он. — Единственное, чего не было, — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, ну, скажем так, для российского медийного пространства. Тем не менее несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации».

Как сообщалось, во время заседания Высшего госсовета, которое прошло 4 ноября по видеосвязи (Минск — Крым), Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не пригласил его на полуостров. «Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы не можем никак попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — заявил Лукашенко. — Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, — сделано немало, по дороге провезет в Крым, — но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил».

Ранее Лукашенко отрицал возможность признания Крыма территорией России, ссылаясь на Будапештский меморандум. В частности, во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года он подчеркнул, что в 1995 году был одним из подписантов упомянутых международных соглашений. «Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины, — отметил Лукашенко. — И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?»