Белорусской науке не хватает денег

«По сравнению с ведущими странами финансовые вложения в науку в Беларуси явно недостаточны», — считает начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Федор Ходоркин. Такое мнение он высказал 5 ноября на пресс-конференции в Минске.

При этом он отметил, что наукоемкость ВВП в Беларуси составляет не более 0,6%, средства выделяются и на фундаментальную науку, и на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, и в рамках государственных научно-технических программ.

«Шесть десятых процента ВВП — это практически мизер. Возьмем Финляндию и Швецию, там 4-5% ВВП, в США — 3%. Важно, не сколько выделяется, а сколько в ВВП содержится научных разработок. На сегодня в Беларуси их явно мало. Мы даже не выходим на критерии, которые заложены в программу национальной безопасности. Надо наукоемкость увеличивать не только за счет бюджета, но и за счет корпоративного финансирования. Если мы хотим иметь разработки такого же уровня, как в Финляндии и Швеции, Сингапуре, нужны и соответствующие финансовые вливания», — подчеркнул Ходоркин.

По его словам, уже несколько лет в Беларуси создаются правовые условия для развития венчурного, или высокорискового, финансирования.

«Если задействовать для него бюджет, то возможен невозврат средств. Надо предусмотреть, чтобы исследователи, взявшие эти средства, не получили негативные последствия, связанные с ответственностью за невыполнение разработок. Поэтому вопрос сложный. В этом году, может быть, мы выйдем на концептуальное решение, важно найти компромиссный вариант с контролирующими и надзорными органами. Если мы пройдем все согласования, то мы сможем выйти на подписание нормативного акта к концу 2022 года», — сказал Ходоркин.