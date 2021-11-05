В Беларуси создан Центр вирусологии, сообщил 5 ноября на пресс-конференции в Минске первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Сергей Чижик.

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По его словам, Центр вирусологии необходим «для наработки компетенций в изучении проблемы и поиска средств против коронавируса». На базе центра, добавил он, будет создана вакцина.

«Во главе центра будет Министерство здравоохранения, им отданы бразды правления», — сообщил Чижик.

Отвечая на вопрос, как пандемия коронавируса повлияла на работу ученых, Чижик заявил, что она «взбудоражила целые направления в науке». Так, НАНБ разработала несколько видов защитных масок для врачей. Например, ученые создали маску с ультрафиолетовыми светодиодами для обеззараживания поступающего при вдыхании воздуха. «Также разработаны новые материалы с напыленными частицами серебра или меди, которые также оказывают антибактериальное воздействие», — сообщил Чижик.

При этом, по его словам, пандемия негативно влияет на международное сотрудничество академии, ранее ежегодно в НАНБ приезжало более тысячи иностранных делегаций. «Но наши партнеры не оставляют нас в покое и сейчас. Находим возможности дистанционного общения. Развивается региональное сотрудничество с 15 провинциями Китая, с российскими коллегами», — отметил Чижик.