Страны ЕС не впустили на свою территорию 421 нелегального мигранта со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили 421 мигранта, намеревавшегося незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 4 ноября было зафиксировано 345 попыток нелегального проникновения с белорусской территории. 70 иностранцев, которым удалось перейти границу, развернули обратно, остальных остановили на подступах.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки через границу с Беларусью не пропустили 58 нелегальных мигрантов. Никого не задержали.

Отмечается, что с начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в страну не впустили 5.623 человека. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 4 ноября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 18 иностранцами. Вместе с тем трех человек задержали — по гуманитарным причинам им не препятствовали перейти границу.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 2.092 нелегальных мигранта. За это же время 62 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране было задержано 414 иностранцев, которые незаконно пересекли границу.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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