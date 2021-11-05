Белорусские ученые продают разработки на 50 млн долларов

Ежегодный экспорт научных разработок составляет 50 млн долларов, сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец 5 ноября на пресс-конференции в Минске, посвященной Всемирному дню науки (10 ноября).

«Мы работаем над увеличением этой цифры», — заявил он.

По словам Иванца, экспорт осуществляется в 39 стран. Среди экспортируемых он назвал разработки в области аэрокосмических исследований. «В частности, создание экранов для защиты от электромагнитного излучения. Они используются на космических аппаратах, которые созданы совместно США и Японией и отправлены на Меркурий. Все оборудование, вся электроника защищена нашими экранами, созданными в Научно-практическом центре по материаловедению», — сообщил главный ученый секретарь.

Кроме этого, разработанное в академии удобрение «Наноплант» на 80% экспортируется за рубеж — в Германию, Австрию и другие страны Западной Европы. «Объем производства удобрений только наращивается. Получены соответствующие сертификаты по качеству и эффективности», — сообщил Иванец.

По его словам, в Китае «проявили интерес» к белорусскому суперкомпьютеру. «Это показывает уровень не только наших IT-специалистов, но и специалистов, создающих «железо», — подчеркнул ученый.

Он также отметил, что белорусские ученые начали выпускать оригинальные фармацевтические субстанции. «В мире для их разработок выделяются миллиарды долларов, и на их получение уходит десяток лет. Мы гордимся, что нашими учеными ежегодно разрабатывается две-три субстанции с меньшими затратами. Это позволило нам заняться импортозамещением очень дорогих лекарств, онкологических препаратов в первую очередь. После выхода на рынок наших препаратов зарубежные аналоги подешевели в 5-10 раз, что сделало их более доступными для нашего населения», — сказал Иванец.