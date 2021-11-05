В субботу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Очередное сообщение о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси, сделал Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, 6 ноября ночью (местами) и днем (практически по всей стране) во ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

 

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Тэги: прогноз погоды сильный ветер

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