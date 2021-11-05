В Гродно «Опель» влетел в остановку — пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован

Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал пешеход произошло днем в Гродно.

Как сообщает местная Госавтоинспекция, «на съезде с проспекта Янки Купалы на проспект Клецкова» 39-летний водитель на «Опеле» при движении в сторону Румлевского моста «выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на остановку и сбил мужчину».

После этого легковушка вернулась на дорогу, где столкнулась с другим «Опелем».

«Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу. Во втором «Опеле» находилась девушка с девятимесячным ребенком, но они серьезных травм не получили», — отметили в ГАИ.

Все участники аварии были доставлены в больницу.