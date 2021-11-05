Доллар и евро падают на открытии торгов в пятницу

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской и европейской валют.

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Доллар сдает 0,0019 пункта — 2,4575 белорусского рубля, а евро 0,0031 — 2,8405 белорусского рубля.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением .

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