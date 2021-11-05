Доллар и евро падают на открытии торгов в пятницу
Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской и европейской валют.
Доллар сдает 0,0019 пункта — 2,4575 белорусского рубля, а евро 0,0031 — 2,8405 белорусского рубля.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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