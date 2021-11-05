Литовские пограничники стали строже применять политику разворота нелегалов со сторонеы Беларуси

Пограничники стали строже применять политику разворота нелегальных мигрантов и теперь больше не отправляют обнаруженных в глубине страны мигрантов назад в Беларусь, а задерживают их, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

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По его словам, сейчас разворачивают только мигрантов, задержанных на приграничном участке. Этот участок образуют пять километров в глубину страны от линии границы, delfi.lt .

«Не пропускают или разворачивают только тех лиц, которые были задержаны у границы или на приграничном участке. (...) Мы стали строже применять решение главного операциониста», — сказал Любаевас LRT в четверг.

По его словам, во всех остальных случаях мигрантов задерживают, начинают досудебные расследования. В качестве примера он привел случай, когда на прошлой неделе в поезде из Варены на Вильнюсском железнодорожном вокзале было задержано шесть мигрантов.

По словам главы СОГГЛ, раньше, например, в августе или сентябре, в Беларусь возвращали и мигрантов, задержанных глубже на территории страны, за пределами приграничного участка. Говоря о потоках нелегальной миграции, Любаевас подчеркнул, что сейчас они возросли на участке границы, который охраняет Варенское соединение СОГГЛ. Охрана границы здесь усилена.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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