Нацбанк объяснил увеличение ЗВР за октябрь

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Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили 8 млрд 549,7 млн долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба банка.

Фото pexels.com

За октябрь 2021 года золотовалютные резервы увеличились на 89,8 млн долларов (на 1,1%) после снижения в сентябре на 36,8 млн долларов (на 0,4%).

«Рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также увеличением стоимости монетарного золота», — пояснил регулятор.

При этом в октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 175 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.

Как сообщалось, за август золотовалютные резервы Беларуси увеличились более чем на 1 млрд долларов после выделения SDR Международным валютным фондом. SDR — специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.

 

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