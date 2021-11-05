Беларусь окажет Вьетнаму гуманитарную помощь на 850,6 млн рублей

/ Общество
Просмотров: 22

Беларусь окажет Вьетнаму гуманитарную помощь. Это следует из постановления правительства № 630 от 3 ноября, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Помощь включает: медицинские кровати, каталки, реанимационно-хирургические мониторы, блоки подачи медицинских газов, портативные мониторы для пациентов, медицинские комбинезоны, а также одноразовые нестерильные комбинезоны.

Общая стоимость помощи составляет 850 млн 573,5 тыс. рублей. Средства выделены из республиканского бюджета по статье «финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами».

Гуманитарный груз доставят самолетом, услуги по доставке будут закуплены из одного источника — у ООО «Авиакомпания «Рада».

Беларусь этой осенью также направила гуманитарную помощь на Кубу, в Венесуэлу, Таджикистан.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Вьетнам гуманитарная помощь

Другие материалы на эту тему:

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

Сегодня помогают нам, завтра поможем мы. Солидарность как ответ на пандемию

Сегодня помогают нам, завтра поможем мы. Солидарность как ответ на пандемию

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи