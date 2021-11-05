Беларусь окажет Вьетнаму гуманитарную помощь на 850,6 млн рублей

Беларусь окажет Вьетнаму гуманитарную помощь. Это следует из постановления правительства № 630 от 3 ноября, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Помощь включает: медицинские кровати, каталки, реанимационно-хирургические мониторы, блоки подачи медицинских газов, портативные мониторы для пациентов, медицинские комбинезоны, а также одноразовые нестерильные комбинезоны.

Общая стоимость помощи составляет 850 млн 573,5 тыс. рублей. Средства выделены из республиканского бюджета по статье «финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами».

Гуманитарный груз доставят самолетом, услуги по доставке будут закуплены из одного источника — у ООО «Авиакомпания «Рада».

Беларусь этой осенью также направила гуманитарную помощь на Кубу, в Венесуэлу, Таджикистан.

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