ГАИ объявила о проведении масштабного спецмероприятия

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С начала следующей недели сотрудники Госавтоинспекции на протяжении декады возьмут под усиленный контроль водителей, использующих средства электросвязи и Интернет (сервисы Bolt, Яндекс.Такси и Uber).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, спецмероприятие будет проводиться в целях «снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений ПДД».

В ГАИ подчеркнули, что инспекторы в своей работе будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, а также привлекать представителей других органов надзора.

По данным ГАИ, за январь-октябрь было зарегистрировано более семи тысяч нарушений со стороны водителей указанных сервисов такси, в т.ч. 20 находились за рулем в состоянии опьянения, 83 не имели водительских прав. По их вине произошло 17 ДТП, в результате которых 19 человек получили травмы и один погиб.
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Тэги: ГАИ такси Bolt Яндекс.Такси Uber

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