COVID-19 и «Динамо-Минск»: самочувствие Крэйга Вудкрофта «не очень хорошее», КХЛ отказалась переносить матчи «зубров»

По словам и.о. главного тренера минского «Динамо» Павла Перепехина, его подопечные не выполнили план на игру с «Торпедо» ( «бело-голубые» уступили — 0:4 ).

«Думаю, все видели, что ребята старались. Однако накапливается усталость, в добавок к этому каким-то игрокам еще не хватает опыта. Также команда много отыграла в меньшинстве, поэтому и там пришлось выжимать все соки», — приводит пресс-служба клуба слова наставника.

Он заявил, что в связи с тяжелой ситуацией, которая вызвана COVID-19, «Динамо» обращалось в КХЛ с просьбой перенести на декабрь два нынешних выездных, но «нам не пошли навстречу».

Перепехин также сообщил о коммуникации с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом: «Крэйг находится в Минске, его самочувствие не очень хорошее, но всё будет в порядке. Мы поддерживаем связь постоянно, поэтому он помогает, как может, но, к сожалению, не смог отправиться на выезд».

В этом выезде «бело-голубые» проведут еще одну игру — 6 ноября они в 17:00 начнут противоборство со «Спартаком», после чего сыграют четыре матча дома, соперниками в которых у них будут:

15.11. — «Локомотив»;

17.11. — «Северсталь»;

19.11. — ЦСКА;

21.11. — «Сибирь».