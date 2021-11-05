COVID-19 и «Динамо-Минск»: самочувствие Крэйга Вудкрофта «не очень хорошее», КХЛ отказалась переносить матчи «зубров»

/ Спорт
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По словам и.о. главного тренера минского «Динамо» Павла Перепехина, его подопечные не выполнили план на игру с «Торпедо» («бело-голубые» уступили — 0:4).

«Думаю, все видели, что ребята старались. Однако накапливается усталость, в добавок к этому каким-то игрокам еще не хватает опыта. Также команда много отыграла в меньшинстве, поэтому и там пришлось выжимать все соки», — приводит пресс-служба клуба слова наставника.

Он заявил, что в связи с тяжелой ситуацией, которая вызвана COVID-19, «Динамо» обращалось в КХЛ с просьбой перенести на декабрь два нынешних выездных, но «нам не пошли навстречу».

Перепехин также сообщил о коммуникации с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом: «Крэйг находится в Минске, его самочувствие не очень хорошее, но всё будет в порядке. Мы поддерживаем связь постоянно, поэтому он помогает, как может, но, к сожалению, не смог отправиться на выезд».

В этом выезде «бело-голубые» проведут еще одну игру — 6 ноября они в 17:00  начнут противоборство со «Спартаком», после чего сыграют четыре матча дома, соперниками в которых у них будут:

  • 15.11. — «Локомотив»;
  • 17.11. — «Северсталь»;
  • 19.11. — ЦСКА;
  • 21.11. — «Сибирь».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ коронавирус COVID-19 Персона: Павел Перепехин

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