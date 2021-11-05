Легендарная АВВА выпустила первый за сорок лет альбом

Сегодня меломаны смогут прослушать новый, девятый по счету, альбом мега-популярной во второй половине ХХ века шведской группы АВВА.

Квартет прекратил творческую деятельность в 1982 году. Некоторые музыкальные критики отмечали, что на данное решение повлияли личные отношения пар внутри коллектива: Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус, а также Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон развелись незадолго до будущего распада группы.

И вот новый альбом «Voyage». В него вошли десять композиций, некоторые из которых уже были презентованы.

«Новые песни, — утверждает Ульвеус, — писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий». Отчасти потому, пишет Би-би-си , что в «Voyage» музыкантам хотелось «вновь воссоздать первозданный дух ABBA, потому что в современной музыке нет ничего, что меня бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать».