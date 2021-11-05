На заседании ОПЕК+ достигнуто новое соглашение

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В четверг прошла очередная встреча представителей стран, образовавших ОПЕК+.

Стороны пришли к новому соглашению придерживаться планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с декабря.

Все крупные производители нефти пострадали от падения доходов, которое было вызвано пандемией коронавируса, пишет golosameriki.com. Но, по мере восстановления спроса в мировой экономике, смогли немного восстановить рост своих экономик. Ограничение предложения нефти, о котором договорились участники ОПЕК+, стало триггером в ходе подорожания, в результате чего стоимость эталонной марки Brent достигла трехлетнего максимума в 86,70 доллара (сегодня, по данным на 07:50 по минскому времени, эта марка торгуется на уровне 81,25 доллара за баррель).

Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, производители обеспокоены возможными новыми неудачами в борьбе с пандемией и дальнейшей скоростью восстановления экономики. По его словам, запасы нефти в конце 2021 — начале 2022 года «колоссально» вырастут из-за замедления спроса.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: нефть ОПЕК+ Персона: Абдулазиз бен Салман

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