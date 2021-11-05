Атмосферные фронты от циклона принесли дожди и сильный ветер

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с севера Польши на Финский залив.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);

Витебск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);

Гомель +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +8..+10°C (ветер порывами 15-20 м/с);

Могилев +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);

Минск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с).

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение —оранжевый уровень опасности.