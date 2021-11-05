Атмосферные фронты от циклона принесли дожди и сильный ветер
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с севера Польши на Финский залив.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);
- Витебск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);
- Гомель +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +8..+10°C (ветер порывами 15-20 м/с);
- Могилев +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с).
Из-за сильного ветра