Атмосферные фронты от циклона принесли дожди и сильный ветер

/ Общество
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с севера Польши на Финский залив.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);
  • Витебск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с);
  • Гомель +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (ветер порывами 15-20 м/с);
  • Могилев +12..+14°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +10..+12°C (ветер порывами 15-20 м/с).

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение —оранжевый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды сильный ветер

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