Депутат: белорусская власть давно признала Крым российским

Прозвучавшие из уст Александра Лукашенко 4 ноября во время заседания Высшего госсовета Союзного государства заявления свидетельствуют о признании официальным Минском Крыма как территории России. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси бывший дипломат Андрей Савиных вечером 4 ноября во время прямого эфира на youtube-канале «Соловьев LIVE» (принадлежит ведущему государственного телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву).

На вопрос ведущего эфира Романа Голованова: «Это все-таки признание Крыма?» — Савиных ответил: «Вне всякого сомнения».

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским, — заявил он. — Единственное, чего не было — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, ну, скажем так, для российского медийного пространства. Тем не менее несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации».

На вопрос о формальном признании белорусскими властями территории полуострова частью Российской Федерации, член ПП НС ответил: «А какой официальный документ вы хотите? Мы сейчас Конституцию дорабатываем. Может, вы хотите, чтобы мы еще в Конституции [прописали]?»

Комментируя подписание Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 4 ноября декрета об утверждении программ по интеграции в рамках Союзного государства, Савиных заявил, что «костяк управленческой элиты Республики Беларусь воспринимает этот шаг очень позитивно и с воодушевлением».

Как сообщалось, во время заседания ВГС, которое проходило по видеосвязи (Минск — Крым), Лукашенко пожаловался , что Путин не пригласил его на полуостров. «Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы не можем никак попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — заявил Лукашенко. — Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил».

Путин в ответ заявил, что будет рад визиту Лукашенко в Крым.

Также Лукашенко попросил Путина «хотя бы через руководство Крыма передать самые теплые поздравления от белорусов крымчанам (в РФ 4 ноября отмечался государственный праздник День народного единства. — БелаПАН.), пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время», и «они должны понимать, что не одни: все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским журналистам, что «у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее» (цитата по ТАСС ).

9 августа во время мероприятия «Большой разговор с президентом» Лукашенко заявил: «Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». При этом он добавил: «Помните про Будапештскую декларацию? Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю».

Ранее он отрицал возможность признания Крыма территорией России, ссылаясь на тот же Будапештский меморандум. В частности, во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года Лукашенко подчеркнул, что в 1995 году был одним из подписантов упомянутых международных соглашений. «Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины, — отметил он. — И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?»

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Его полное официальное название — Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Подписи под документом поставили главы Украины, России, Великобритании и США. Среди прочего документ содержит гарантии суверенитета, действующих государственных границ и безопасности для Украины.

Существуют еще два идентичных международных соглашения, которые ассоциируют с Будапештскими, но в отношении Беларуси (в этом случае они подписаны Лукашенко) и Казахстана в связи с присоединением стран к ДНЯО.

Читайте также: