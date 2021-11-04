На юго-западе столицы пьяный на «БМВ» повредил шесть авто

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По данным столичной Госавтоинспекции 35-летний водитель ночью повредил сразу шесть припаркованных автомобилей в районе проспекта газеты «Звязда».

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, «двигаясь по местному проезду» водитель повредил «Шевроле», «Опель». После этого еще «досталось» «Сеату», «Хендаю» и двум «БМВ».

Совершив ДТП, водитель скрылся. Через некоторое время сотрудниками ГАИ Московского района нарушитель был задержан. «Медицинское освидетельствование показало 2.85 промилле алкоголя в организме водителя», — подчеркнули в дорожной милиции.

 

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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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