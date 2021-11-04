Президент ФРГ Штайнмайер проведет переговоры с Тихановской

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 11 ноября встретится в Берлине с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. Для прессы предусмотрена протокольная фотосъемка, сообщила пресс-служба Штайнмайера.

Визит Тихановской в Германию состоится 9—12 ноября. По информации ее пресс-службы, запланированы встречи с претендентами на пост канцлера ФРГ, министрами, лидерами партий. Для нового правительства страны, которое формируется после парламентских выборов в сентябре, Тихановская передаст «предложения по восстановлению законности в Беларуси, организации переговоров и их формата, инвестиционной и образовательной программе, программе поддержки медиа и гражданского общества, плану реформ «Новая Беларусь», отмечается в релизе.

Уточняется, что предстоящий визит экс-кандидата в президенты Беларуси в Германию — уже четвертый. Ранее она встречалась с канцлером Ангелой Меркель (6 октября 2020 года), вице-канцлером Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (14 декабря), министром иностранных дел Хайко Маасом.

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